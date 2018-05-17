"Локомотив" снимает фильм о чемпионстве

Директор по маркетингу "Локомотива" Алексей Смертин заявил, что клуб снимает фильм о чемпионском титуле, завоеванном в этом сезоне.

"Фильм стали снимать с начала 2018 года. Конечно, рисковали. Никто ведь не был на сто процентов уверен в благополучном исходе золотой гонки. Но мы верили и создавали документальный материал.

Там не будет постановочных сцен - только реальные кадры из жизни команды в жанре экшн. Не буду раскрывать всех секретов, но могу пообещать одно: фильм будет интересен не только болельщикам, и не только "Локомотива", а самому широкому кругу зрителей. Мы дадим им возможность увидеть футбол изнутри и понять: это шоу заслуживает внимания", - приводят слова Смертина российские СМИ.

Не пропустите: "Зенит" хочет купить звезду "Ромы". | http://soccernews.ru