"Локомотив" снимает фильм о чемпионстве
Директор по маркетингу "Локомотива" Алексей Смертин заявил, что клуб снимает фильм о чемпионском титуле, завоеванном в этом сезоне.
"Фильм стали снимать с начала 2018 года. Конечно, рисковали. Никто ведь не был на сто процентов уверен в благополучном исходе золотой гонки. Но мы верили и создавали документальный материал.
Там не будет постановочных сцен - только реальные кадры из жизни команды в жанре экшн. Не буду раскрывать всех секретов, но могу пообещать одно: фильм будет интересен не только болельщикам, и не только "Локомотива", а самому широкому кругу зрителей. Мы дадим им возможность увидеть футбол изнутри и понять: это шоу заслуживает внимания", - приводят слова Смертина российские СМИ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13