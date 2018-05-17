"Локомотив" снимает фильм о чемпионстве

Теги локомотив москва

"Локомотив" снимает фильм о чемпионстве

Директор по маркетингу "Локомотива" Алексей Смертин заявил, что клуб снимает фильм о чемпионском титуле, завоеванном в этом сезоне.

"Фильм стали снимать с начала 2018 года. Конечно, рисковали. Никто ведь не был на сто процентов уверен в благополучном исходе золотой гонки. Но мы верили и создавали документальный материал.

Там не будет постановочных сцен - только реальные кадры из жизни команды в жанре экшн. Не буду раскрывать всех секретов, но могу пообещать одно: фильм будет интересен не только болельщикам, и не только "Локомотива", а самому широкому кругу зрителей. Мы дадим им возможность увидеть футбол изнутри и понять: это шоу заслуживает внимания", - приводят слова Смертина российские СМИ.

Не пропустите: "Зенит" хочет купить звезду "Ромы".  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов