"Локомотив" снова победил со счетом 3:0

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"Локомотив" снова победил со счетом 3:0В московском дерби, которое состоялось в рамках 12-го тура РФПЛ, "Локомотив" на своем поле разгромил "Динамо".

"Локомотив" - "Динамо" - 3:0

Голы: Фернандеш, 24 - 1:0, Эдер, 33 - 2:0, Ал. Миранчук, 58 - 3:0.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 82), Пейчинович, Кверквелия, Лысов (В. Денисов, 46), Ан. Миранчук, Тарасов (Баринов, 84), Ал. Миранчук, Фернандеш, И. Денисов, Эдер.

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Темников (Ташаев, 65), Соу (Зотов, 15), Луценко, Тиам, Соснин, Бечирай (Обольский, 74).

Напомним, ранее ЦСКА не смог обыграть "Уфу"

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