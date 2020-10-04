"Локомотив" согласовал контракт с экс-форвардом "Спартака" Зе Луишем

Московский "Локомотив" согласовал условия контракта с форвардом "Порту" Зе Луишем. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, в скором времени стороны подпишут трехлетний контракт.

Напомним, 29-летний игрок выступал за "Спартак" с 2015 по 2019 год. В составе "красно-белых" он провел 109 матчей, отметившись 35 голами и 23 ассистами.

В сезоне-2019/20 Зе Луиш провел 31 матч за "Порту", забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

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