"Локомотив" согласовал окончательную стоимость Камано

Теги локомотив москвабордофрансуа каманотрансферы

"Локомотив" согласовал окончательную стоимость Камано

Вингер "Бордо" Франсуа Камано в скором времени станет игроком московского "Локомотива".

По информации RMC Sport, клубы договорились, что сумма трансфера составит 5,5 миллионов евро.

24-летний гвинеец заключит с "железнодорожниками" контракт, рассчитанный на четыре сезона.

Камано выступал за "Бордо" с июля 2016 года, сыграл 139 матчей, забил 30 голов и сделал 14 ассистов.

Не пропустите: "Ротор" близок к подписанию защитника "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Адвокат Мамаева вызвался защищать Широкова в случае возбуждения дела

Адвокат Мамаева вызвался защищать Широкова в случае возбуждения дела

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов