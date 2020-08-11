"Локомотив" согласовал окончательную стоимость Камано

Вингер "Бордо" Франсуа Камано в скором времени станет игроком московского "Локомотива".

По информации RMC Sport, клубы договорились, что сумма трансфера составит 5,5 миллионов евро.

24-летний гвинеец заключит с "железнодорожниками" контракт, рассчитанный на четыре сезона.

Камано выступал за "Бордо" с июля 2016 года, сыграл 139 матчей, забил 30 голов и сделал 14 ассистов.

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