"Локомотив" согласовал переход хавбека "Торпедо" Берковского: названа сумма трансфера

Полузащитник "Торпедо" Илья Берковский перейдет в "Локомотив" сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По сведениям источника, московский клуб заплатит за футболиста 20 миллионов рублей (225 тысяч евро). Для завершения сделки клубам осталось согласовать мелкие детали. Переход состоится в зимнее трансферное окно, поэтому хавбек поедет на первый сбор "Локомотива".

В нынешнем сезоне 20-летний Берковский провел за "Торпедо" 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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