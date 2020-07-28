"Локомотив" согласовал трансфер бывшего защитника "Бенфики"
Московский "Локомотив" договорился о переходе защитника самарских "Крыльев Советов" Виталия Лысцова, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, футболист пройдет медицинское обследование 28 июля. Если все будет в порядке, Лысцов станет игроком "Локомотива".
Стоит отметить, что 25-летний Лысцов является воспитанником "Локомотива". С 2015 по 2019 годы он выступал за португальскую "Бенфику", но не сыграл ни одного матча за основной состав лиссабонского клуба.
В нынешнем сезоне Лысцов провел за "Крылья Советов" девять матчей во всех турнирах и забил один гол.
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