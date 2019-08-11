"Локомотив" согласовал трансфер форварда "Зенита"

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"Локомотив" согласовал трансфер форварда "Зенита"

Черногорский нападающий "Зенита" Лука Джорджевич перейдет в "Локомотив", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист уже прошел медицинское обследование в московском клубе и попрощался с партнерами по "Зениту". Сумма трансфера составит около 2,5 миллионов евро.

"Локомотив" выбирал между Джорджевичем и форвардом "Млады Болеслав" Николаем Комличенко и остановил выбор на черногорце.

25-летний Джорджевич выступает за "Зенит" с 2012 года. Всего за петербургский клуб он провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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