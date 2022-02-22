"Локомотив" согласовал трансфер шведского таланта

Полузащитник "Хаммарбю" Виллиот Сведберг продолжит карьеру в московском "Локомотиве", сообщает Expressen.

По сведениям издания, клубы уже договорились об условиях трансфера. Сторонам осталось уладить мелкие детали, после чего 18-летний футболист пройдёт медобследование и заключит контракт с "железнодорожниками".

Сумма сделки пока неизвестна, но источник утверждает, что она станет рекордной для "Хаммарбю". Рыночная стоимость шведа - 1,8 миллиона евро.

За карьеру Сведберг забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 51 матче.

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