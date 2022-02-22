"Локомотив" согласовал трансфер шведского таланта
Полузащитник "Хаммарбю" Виллиот Сведберг продолжит карьеру в московском "Локомотиве", сообщает Expressen.
По сведениям издания, клубы уже договорились об условиях трансфера. Сторонам осталось уладить мелкие детали, после чего 18-летний футболист пройдёт медобследование и заключит контракт с "железнодорожниками".
Сумма сделки пока неизвестна, но источник утверждает, что она станет рекордной для "Хаммарбю". Рыночная стоимость шведа - 1,8 миллиона евро.
За карьеру Сведберг забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 51 матче.
Не пропустите: У новичка "Локомотива" Мампасси оказалось российское гражданство. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Бетис" - "Зенит"
-
"Спартак" объявил об уходе Чепзановича
-
Обамеянг рассказал, почему согласился на сокращение зарплаты в "Барселоне"
-
"Ювентус" избежал наказания за сомнительные финансовые сделки
-
"Инфобашкир": Зарема ярко отреагировала на интервью Газизова
-
1
Карасёв рассудит "Наполи" и "Барселону" в Лиге Европы
-
Васин эмоционально попрощался с ЦСКА
-
Четыре европейских гранда хотят провести серию товарищеских матчей в США
-
Пеллегрини высказался об ответном матче с "Зенитом" в Лиге Европы
-
"Химки" могут во второй раз за сезон уволить Черевченко
-
На Ляказетта претендуют три клуба из Италии и Франции
-
УЕФА не планирует отбирать у Санкт-Петербурга финал Лиги Чемпионов из-за признания ДНР и ЛНР
-
Вратарь "Специи" Проведель готов продолжить карьеру в РПЛ
-
"Реал" и "Барселона" обеспокоены травмами Холанда
-
"Локомотив" согласовал трансфер шведского таланта
-
"Кайрат" объявил о переходе защитника ЦСКА Васина
-
"Милан" нашёл усиление атаки в "Сассуоло"
-
Новичок "Краснодара" Ботхейм ярко высказался о Холанде
-
Стала известна зарплата Уилшера в "Орхусе"
-
У новичка "Локомотива" Мампасси оказалось российское гражданство