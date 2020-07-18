"Локомотив" согласовал трансфер Жалолиддинова

Теги локомотив москвабунедкортрансферы

"Локомотив" согласовал трансфер Жалолиддинова

Московский "Локомотив" в скором времени усилится вингером "Бунедкора" Жасуром Жалолиддиновым.

По информации UPL24, стороны уже согласовали трансфер футболиста за 350 тысяч евро.

Сам 18-летний нападающий отклонил предложение "Бешикташа" и готов заключить с "железнодорожниками" контракт, рассчитанный на пять сезонов.

В прошлом году британская газета The Guardian включила Жалолиддинова в список 60 лучших молодых талантов мира 2002 года рождения.

Не пропустите: "Локомотив" определился с будущим Фарфана. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" не будет возвращать Халка

"Зенит" не будет возвращать Халка

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов