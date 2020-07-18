"Локомотив" согласовал трансфер Жалолиддинова

Московский "Локомотив" в скором времени усилится вингером "Бунедкора" Жасуром Жалолиддиновым.

По информации UPL24, стороны уже согласовали трансфер футболиста за 350 тысяч евро.

Сам 18-летний нападающий отклонил предложение "Бешикташа" и готов заключить с "железнодорожниками" контракт, рассчитанный на пять сезонов.

В прошлом году британская газета The Guardian включила Жалолиддинова в список 60 лучших молодых талантов мира 2002 года рождения.

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