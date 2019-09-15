"Локомотив" сообщил информацию о состоянии травмированных Миранчука и Хеведеса

Игроки "Локомотива" защитник Бенедикт Хеведес и полузащитник Антон Миранчук могут сыграть в матче 1-го тура группового турнира Лиги Чемпионов с "Байером", сообщает официальный сайт клуба.

Хеведес получил серьезное рассечение в области глаза в матче с "Сочи". Врач команды наложил игроку более 10 швов. Решение о его участии в матче с "Байером" будет принято в день игры. У Миранчука диагностирована травма стопы. Несмотря на повреждение, хавбек полетит вместе с командой в Леверкузен.

Матч "Байер" - "Локомотив" состоится 18 сентября. Начало встречи в 22:00 мск.

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