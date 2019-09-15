"Локомотив" сообщил информацию о состоянии травмированных Миранчука и Хеведеса
Игроки "Локомотива" защитник Бенедикт Хеведес и полузащитник Антон Миранчук могут сыграть в матче 1-го тура группового турнира Лиги Чемпионов с "Байером", сообщает официальный сайт клуба.
Хеведес получил серьезное рассечение в области глаза в матче с "Сочи". Врач команды наложил игроку более 10 швов. Решение о его участии в матче с "Байером" будет принято в день игры. У Миранчука диагностирована травма стопы. Несмотря на повреждение, хавбек полетит вместе с командой в Леверкузен.
Матч "Байер" - "Локомотив" состоится 18 сентября. Начало встречи в 22:00 мск.
Не пропустите: Кверквелия не поможет "Локомотиву" в матче с "Байером". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА обыграл "Тамбов" благодаря голам в концовке
-
Кононов ответил на вопрос об отставке
-
Шюррле выразил желание выучить русский язык
-
Младший сын Симеоне перешел в "Атлетико"
-
"Барселона" без Месси разобрала "Валенсию", но провела ужасный матч в обороне! Коллектив Эрнесто Вальверде все еще не внушает уверенности
Лента новостей
-
1
Тренер "Тамбова" - о матче с ЦСКА: "Не уверен, что буду пересматривать это говно"
-
"Локомотив" сообщил информацию о состоянии травмированных Миранчука и Хеведеса
-
"Динамо" Киев проиграло "Десне", продлив серию без побед до шести матчей
-
"Реал" и "Барселона" намерены переманить Клоппа
-
"Фрайбург" разгромил "Хоффенхайм" в матче Бундеслиги
-
3
СМИ: решение об участии Месси в матче с "Боруссией" еще не принято
-
ЦСКА обыграл "Тамбов" благодаря голам в концовке
-
"Болонья" совершила фантастический камбэк в матче с "Брешией"
-
"Борнмут" обыграл "Эвертон" благодаря дублю Уилсона
-
Неймар рассказал, как относится к освистыванию со стороны болельщиков
-
Кверквелия не поможет "Локомотиву" в матче с "Байером"
-
1
Быстров высказался о неудачной игре "Спартака" в последних матчах
-
1
"Реал" теряет Рамоса
-
Кононов ответил на вопрос об отставке
-
1
Перес заявил, что игроки "Реала" заслужили уважение и любовь фанатов
-
Зидан высказался об игре Хамеса Родригеса
-
"Оренбург" переиграл "Рубин" в рамках 9-го тура РПЛ
-
Шюррле выразил желание выучить русский язык
-
"Дженоа" проиграла в домашнем матче Серии А "Аталанте" (видео голов)
-
"Эйбар" - "Эспаньол" - 1:2 (видеообзор встречи)
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4