"Локомотив" сообщил о прибытии в Турин на матч с "Ювентусом"
Пресс-служба московского "Локомотива" в твиттере отчиталась о прибытии команды в Турин, где пройдёт матч с "Ювентусом".
"Благополучно долетели!" - говорится в публикации "железнодорожников", которая сопровождается несколькими фотографиями из аэропорта.
Благополучно долетели!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 20, 2019
#ЮвеЛоко #ЛигаЧемпионов #JuveFCLM #UCL pic.twitter.com/TYMGI55c6m
Напомним, что матч "Ювентус" - "Локомотив" состоится во вторник в 22:00 по московскому времени.
После двух туров в активе "старой синьоры" 4 очка, а у российской команды - 3 балла.
Не пропустите: УЕФА назначил арбитров на матч "Ювентус" - "Локомотив". | http://soccernews.ru
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