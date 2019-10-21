"Локомотив" сообщил о прибытии в Турин на матч с "Ювентусом"

Пресс-служба московского "Локомотива" в твиттере отчиталась о прибытии команды в Турин, где пройдёт матч с "Ювентусом".

"Благополучно долетели!" - говорится в публикации "железнодорожников", которая сопровождается несколькими фотографиями из аэропорта.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Локомотив" состоится во вторник в 22:00 по московскому времени.

После двух туров в активе "старой синьоры" 4 очка, а у российской команды - 3 балла.

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