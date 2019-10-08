"Локомотив" сообщил предварительный диагноз Смолова

Стало известно, какая травма у форварда "Локомотива" Федора Смолова.

Медицинский штаб "железнодорожников" сообщил, что у игрока предварительно диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

Завтра, 9 октября, футболист пройдет углубленное обследование.

"Предварительный диагноз - у Федора Смолова повреждение мышц задней поверхности бедра. В настоящий момент он проходит стартовый курс консервативной терапии, завтра ему будет сделан комплекс обследований", - сообщает пресс-служба клуба.

Смолов был травмирован в матче 12-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом".

В этом сезоне футболист участвовал в 11 матчах, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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