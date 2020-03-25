"Локомотив" составил символическую сборную из легионеров, выступавших за клуб

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"Локомотив" составил символическую сборную из легионеров, выступавших за клуб

Московский "Локомотив" составил символическую сборную из легионеров, выступавших за клуб.

Вратарь: Маринато Гильерме (Бразилия/Россия)

Защитники: Сергей Гуренко (Беларусь), Бранислав Иванович (Сербия), Ведран Чорлука (Хорватия), Ян Дюрица (Словакия), Джейкоб Лекхето (ЮАР)

Полузащитники: Владимир Маминов (Узбекистан), Гжегож Крыховяк (Польша), Дмитрий Лоськов (Россия)

Нападающие: Заза Джанашия (Грузия), Джефферсон Фарфан (Перу)

Напомним, что после 22 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В данный момент чемпионат России остановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

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5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
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