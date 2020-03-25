"Локомотив" составил символическую сборную из легионеров, выступавших за клуб
Московский "Локомотив" составил символическую сборную из легионеров, выступавших за клуб.
Вратарь: Маринато Гильерме (Бразилия/Россия)
Защитники: Сергей Гуренко (Беларусь), Бранислав Иванович (Сербия), Ведран Чорлука (Хорватия), Ян Дюрица (Словакия), Джейкоб Лекхето (ЮАР)
Полузащитники: Владимир Маминов (Узбекистан), Гжегож Крыховяк (Польша), Дмитрий Лоськов (Россия)
Нападающие: Заза Джанашия (Грузия), Джефферсон Фарфан (Перу)
Напомним, что после 22 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В данный момент чемпионат России остановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
Не пропустите: "Зенит" составил сборную из самых результативных игроков на каждой позиции. | http://soccernews.ru
главное
-
Фабрегас рассказал, почему в 2011 году перешел из "Арсенала" в "Барселону"
-
"Барселона" планирует расстаться с Гризманном, Умтити, Ракитичем и еще 5 игроками
-
Роналду уйдет из "Ювентуса"? Итальянские СМИ говорят, что португалец недоволен эпидемиологической ситуацией в Италии и возможным урезанием зарплат!
-
Агенты Кокорина пытаются выйти на испанский рынок
-
"Ювентус" предлагал за Головина меньше 20 млн евро
Лента новостей
-
Путин объявил нерабочей следующую неделю в России
-
1
"Барселона" отказалась от трансфера Обамеянга
-
1
"Челси" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
3
Стоичков рассказал, почему он никогда не возьмет интервью у Роналду
-
"Тоттенхэм" нацелился на одного из лидеров "РБ Лейпциг"
-
Кверквелия включил семь игроков "Локомотива" в сборную мечты
-
ПСЖ хочет снизить зарплаты игрокам из-за коронавируса
-
"Реал" и "Тоттенхэм" могут обменяться защитниками
-
Форвард "Арсенала" Мартинелли ответил на слухи об интересе "Реала"
-
"Локомотив" составил символическую сборную из легионеров, выступавших за клуб
-
1
Игрок "Манчестер Юнайтед" нарядился в женское платье
-
"Зенит" составил сборную из самых результативных игроков на каждой позиции
-
Мэр Бергамо назвал матч "Аталанта" - "Валенсия" биологической бомбой
-
Дортмундская "Боруссия" определилась со стоимостью Санчо
-
Ибрагимович может стать футбольным агентом
-
Фабрегас рассказал, почему в 2011 году перешел из "Арсенала" в "Барселону"
-
Тедеско рассказал, чем он занимается в Москве во время карантина
-
"Брайтон" и "Борнмут" выделят 1000 билетов медработникам за вклад в борьбу с коронавирусом
-
Три английских топ-клуба следят за 18-летним игроком "Шальке"
-
Хавбек "Локомотива" Баринов обратился к подписчикам в связи с пандемией коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20