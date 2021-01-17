"Локомотив" спародировал обложку легендарного альбома The Beatles
Футболисты московского "Локомотива" спародировали обложку легендарного альбома группы The Beatles Abbey Road.
"16 января – Всемирный день The Beatles. Наша версия их легендарной обложки пластинки Abbey Road", - говорится в официальном Twitter "железнодорожников".
После 19 туров "Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч московский клуб проведет 27 февраля на своем поле с ЦСКА.
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