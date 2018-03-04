"Локомотив" - "Спартак" - 0:0 (обзор)

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"Локомотив" - "Спартак" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 21-го тура РФПЛ, в котором московские "Локомотив" и "Спартак" сыграли в безголевую ничью.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 21 46
2 Краснодар 21 39
3 Спартак Москва 21 38
4 ЦСКА Москва 21 38
5 Зенит Санкт-Петербург 21 38
6 Уфа 21 28
7 Арсенал Тула 21 28
8 Ахмат 21 26
9 Ростов 21 25
10 Урал 21 25
11 Рубин 21 24
12 Тосно 21 23
13 Динамо Москва 21 23
14 Амкар 21 22
15 Анжи 21 20
16 СКА Хабаровск 21 12
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