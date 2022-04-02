"Локомотив" обыграл "Спартак" в РПЛ
Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен
"Локомотив" обыграл "Спартак" в московском дерби в рамках 23-го тура РПЛ.
"Локомотив" - "Спартак" - 1:0
Гол: Изидор, 85 - 1:0.
"Локомотив" - Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян (Рыбус, 74), Керк, Марадишвили, Бабкин (Петров, 61), Бека-Бека, Кухта, Изидор.
"Спартак" - Максименко, Джикия (Жиго, 54), Кофрие, Литвинов, Хлусевич, Мозес, Зобнин, Мартинс Перейра, Промес, Бакаев (Соболев, 65), Николсон (Игнатов, 79).
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