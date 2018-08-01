"Локомотив" - "Спартак": где смотреть трансляцию матча

4 августа в матче второго тура чемпионата России "Локомотив" сыграет со "Спартаком". Поединок пройдет на "РЖД Арене".

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале "Матч Премьер".

Начало матча в 19:00.

Напомним, что в первом туре "Спартак" победил "Оренбург" (1:0), а "Локомотив" в гостях сыграл вничью с "Уфой" (0:0).

Стоит отметить, что "Локомотив" и "Спартак" выиграли два последних чемпионата России.

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