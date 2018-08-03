"Локомотив" - "Спартак": прогноз букмекеров на московское дерби

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"Локомотив" - "Спартак": прогноз букмекеров на московское дерби

В матче второго тура чемпионата России "Локомотив" сыграет со "Спартаком". Матч состоится 4 августа на стадионе "РЖД Арена".

Начало матча в 19:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение "красно-белым". На победу "Спартака" можно поставить с коэффициентом 2,60. Ничья оценивается коэффициентом 3,00. На победу "Локомотива" предлагается коэффициент 2,90.

В первом туре "Спартак" победил "Оренбург" (1:0), а "Локомотив" довольствовался ничьей с "Уфой" (0:0).

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