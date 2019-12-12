"Локомотив" стал автором сомнительного достижения в Лиге Чемпионов

"Локомотиву" в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико" удалось переписать историю турнира.

"Железнодорожники" стали первой командой, в ворота которой назначили два пенальти за стартовые 20 минут игры ЛЧ.

Напомним, что первый 11-метровый не реализовал защитник Киран Триппьер, а во втором случае был точен Жоау Фелиш.

В итоге "Атлетико" обыграл "Локомотив" со счётом 2:0 и пробился в плей-офф Лиги Чемпионов.

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