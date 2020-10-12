"Локомотив" стал самым часто проверяемым РУСАДА клубом в РПЛ

Московский "Локомотив" чаще всего из российских клубов подвергается проверкам со стороны РУСАДА в сезоне-2020/21. С августа по сентября футболисты "железнодорожников" шесть раз сдавали тесты на допинг.

На втором месте по количеству проверенных на допинг футболистов расположился "Зенит" (четыре), третье и четвертое места делят "Спартак" и "Рубин" - по три.

По данным источника, за два месяца РУСАДА протестировало 21 футболиста РПЛ.

Не пропустите: Сборная России провела 45-й матч при Черчесове. | http://soccernews.ru