"Локомотив" – "Стремсгодсет" - 2:2 (обзор)

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"Локомотив" – "Стремсгодсет" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между московским "Локомотивом" и норвежским "Стремсгодсетом".

Не пропустите: Товарищеские матчи: "Локомотив" сыграл вничью со "Стремгодсетом", "Уфа" проиграла "Чукаричкам". | http://soccernews.ru

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