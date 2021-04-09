"Локомотив" сыграет с ЦСКА в 1/2 финала Кубка России

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"Локомотив" сыграет с ЦСКА в 1/2 финала Кубка России

Фото сайт РФС

Стали известны результаты жеребьёвки полуфинальной стадии Кубка России.

Путёвки в финал будут разыграны в противостояниях "Локомотив" - ЦСКА и "Ахмат" - "Крылья Советов".

Матчи 1/2 финала турнира запланированы на 21 апреля.

Финал Кубка России должен состояться 12 мая. Место проведения встречи ещё не определено.

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