"Локомотив" сыграет с "Ростовом" без форвардов, их нет даже в запасе

Тренерский штаб "Локомотива" во главе с Юрием Сёминым определился со стартовым составом команды на матч 11-го тура чемпионата России против "Ростова".

Выглядит он следующим образом: Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хёведес, Игорь Денисов, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Фернандеш.

То есть в основе нет ни одного номинального форварда. Примечательно, что нет таковых и на скамейке запасных.

Матч "Локомотив" - "Ростов" начался в 20:30 мск. Где можно посмотреть эту игру, узнаете здесь. | http://soccernews.ru