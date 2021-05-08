"Локомотив" сыграл вничью с "Динамо", "Рубин" победил тульский "Арсенал"

Фото сайт РПЛ

Завершились ещё два матча 29-го тура российской Премьер-лиги.

"Локомотив" потерял очки в домашнем поединке с "Динамо", который проводился на нейтральном поле в Химках - ничья 0:0.

"Рубин" на выезде переиграл тульский "Арсенал" со счётом 4:2. Победа казанцев - волевая, к перерыву они уступали в два мяча.

"Арсенал Тула" - "Рубин" - 2:4

Голы: 1:0 – 25 Хлусевич, 2:0 – 32 Джорджевич, 2:1 – 52, пенальти Деспотович, 2:2 – 59 Макаров, 2:3 – 66 Старфельт, 2:4 – 89 Костюков.

"Арсенал Тула": Шамов, Бауэр, Григалава, Бурлак (Сокол, 61), Беляев, Чаушич (Панченко, 77), Ткачев, Кангва (Пантелеев, 77), Коновалов (Луценко, 87), Хлусевич, Джорджевич.

"Рубин": Дюпин, Зотов, Старфельт, Бегич, Зуев, Евтич, Абильгор, Мусаев (Игнатьев, 41), Бакаев (Костюков, 74), Макаров (Уремович, 90), Деспотович.

Удаление: Ткачев (52).

"Локомотив" – "Динамо" - 0:0

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Серкейра, Живоглядов, Игнатьев (Магкеев, 17), Камано (Смолов, 46), Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 46), Куликов, Пабло, Зе Луиш (Лисакович, 81).

"Динамо": Лещук, Евгеньев, Ордец, Варела, Скопинцев, Фомин (Нойштедтер, 76), Моро, Захарян, Шиманьски, Лесовой (Н`Жи, 85), Тюкавин (Грулев, 46).

Удаление: Ордец (73).

Набрав 1 очко, "Локо" поднялся на 2-е место, сместив "Спартак", у которого матч в запасе. "Рубин" вышел на 4-ю позицию, лающую право сыграть в Лиге Конференций.

Не пропустите: Чемпион "Зенит" расписал безголевую ничью с "Уфой". | http://soccernews.ru