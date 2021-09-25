"Локомотив" сыграл вничью с "Химками", проведя почти тайм в меньшинстве

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"Локомотив" сыграл вничью с "Химками", проведя почти тайм в меньшинстве

Фото сайт РПЛ

Московский "Локомотив" потерял очки в матче 9-го тура РПЛ против "Химок".

Команды так и не сумели забить в ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Железнодорожники" с 53-й минуты играли вдесятером после удаления вратаря Гильерме.

"Химки" – "Локомотив" - 0:0

"Химки": Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Идову, Боженов, Дагерстоль, Глушаков, Кухарчук (Соколов, 64), Мирзов, Адеми.

"Локомотив": Гильерме, Сильянов, Баринов, Магкеев (Анджорин, 81), Марадишвили, Тикнизян, Куликов, Бабкин (Худяков, 54), Смолов (Рыбчинский, 76), Керк (Жемалетдинов, 75), Камано (Лисакович, 82).

Удаление: Гильерме (53).

Набрав по одному очку, "Локо" поднялся с 3-го на 2-е место в турнирной таблице лиги, а "Химки" - с 15-го на 14-е.

Не пропустите: 17-летний вратарь Худяков дебютировал за "Локомотив" после удаления Гильерме. | http://soccernews.ru
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