"Локомотив" сыграл вничью с командой Витселя "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Теги локомотив москватяньцзинь цюаньцзянь

"Локомотив" сыграл вничью с командой Витселя "Тяньцзинь Цюаньцзянь"Сегодня в контрольном матче московский "Локомотив" сыграл вничью с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

"Локомотив" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 1:1

Голы: Фарфан, 39 - 1:0, Женг Далунь - 54 - 1:1.

"Локомотив" (стартовый состав): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.

Напомним, "Рубин" назвал "Локомотиву" цену на Жемалетдинова. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов