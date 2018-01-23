"Локомотив" сыграл вничью с командой Витселя "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Сегодня в контрольном матче московский "Локомотив" сыграл вничью с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

"Локомотив" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 1:1

Голы: Фарфан, 39 - 1:0, Женг Далунь - 54 - 1:1.

"Локомотив" (стартовый состав): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.

Напомним, "Рубин" назвал "Локомотиву" цену на Жемалетдинова. | soccernews.ru