"Локомотив" сыграл вничью с минским "Динамо" в товарищеском матче

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"Локомотив" сыграл вничью с минским "Динамо" в товарищеском матче

В товарищеском матче "Локомотив" встретился с минским "Динамо". Поединок завершился вничью со счётом 2:2.

"Локомотив" (Москва, Россия) – "Динамо" (Минск, Беларусь) – 2:2 (1:1)

Голы: Николич, 9 - 0:1, Касаев, 35 - 1:1, Хлёбас, 50 - 1:2, Галаджан, 82 (с пенальти) - 2:2

"Локомотив": Гилерме (Коченков, 31) (Медведев, 62), Игнатьев (Ротенберг, 46), Пейчинович, Михалик, В. Денисов, И. Денисов (Галанин, 46), Баринов, Фернандеш (Галаджан, 62), Касаев, Коломейцев, Корян (Дорофеев, 76).

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