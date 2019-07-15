"Локомотив" сыграл вничью с "Рубином"

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"Локомотив" сыграл вничью с "Рубином"

В рамках 1-го тура РПЛ "Локомотив" поделил очки с "Рубином".

"Локомотив" - "Рубин" 1:1

Голы: Миранчук, 66 - 1:0, Кварацхелия, 76 - 1:1

"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Серкейра, Чорлука, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Жемалетдинов (Рыбчинский, 81), Эдер (Коломейцев, 58).

"Рубин": Дюпин, Данченко, Уремович, Денисов, Сорокин, Подберезкин (Степанов, 88), Могилевец (Закиров, 70), Коновалов, Башкиров, Давиташвили (Кварацхелия, 66), Марков.

Предупреждения: Уремович (18), Миранчук (35), Денисов (82).   

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