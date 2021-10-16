"Локомотив" сыграл вничью с "Рубином" в первом матче Гисдоля

Фото: твиттер "Локомотива"

В рамках 11-го тура РПЛ "Локомотив" вырвал ничью у "Рубина".

Отметим, что это была первая игра "железнодорожников" под руководством нового тренера Маркуса Гисдоля.

"Локомотив" поднялся на четвертое место, "Рубина" идет 8-м.

"Рубин" - "Локомотив" 2:2

Голы: Дрейер, 36 - 1:0, Онугха, 66 - 2:0, Смолов, 68 - 2:1, Жемалетдинов, 90 - 2:2

"Рубин": Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Дрейер (Бакаев, 72), Хван Ин Бом, Хакшабанович, Абильгор, Кварацхелия, Онугха (Игнатьев, 79).

"Локомотив": Худяков, Ненахов (Живоглядов, 46), Пабло, Баринов, Бека-Бека, Тикнизян, Куликов (Анджорин, 71), Марадишвили, Петров (Жемалетдинов, 46), Смолов, Керк.

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