"Локомотив" сыграл вничью с "Рубином" в первом матче Гисдоля
Фото: твиттер "Локомотива"
В рамках 11-го тура РПЛ "Локомотив" вырвал ничью у "Рубина".
Отметим, что это была первая игра "железнодорожников" под руководством нового тренера Маркуса Гисдоля.
"Локомотив" поднялся на четвертое место, "Рубина" идет 8-м.
"Рубин" - "Локомотив" 2:2
Голы: Дрейер, 36 - 1:0, Онугха, 66 - 2:0, Смолов, 68 - 2:1, Жемалетдинов, 90 - 2:2
"Рубин": Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Дрейер (Бакаев, 72), Хван Ин Бом, Хакшабанович, Абильгор, Кварацхелия, Онугха (Игнатьев, 79).
"Локомотив": Худяков, Ненахов (Живоглядов, 46), Пабло, Баринов, Бека-Бека, Тикнизян, Куликов (Анджорин, 71), Марадишвили, Петров (Жемалетдинов, 46), Смолов, Керк.
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