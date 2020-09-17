Московское "Динамо" опозорилось в Лиге Европы
В рамках 2-го отборочного раунда Лиги Европы московское "Динамо" проиграло "Локомотиву" Тбилиси.
Таким образом, в следующий раунд пробился грузинский клуб.
"Локомотив" Тбилиси Грузия - "Динамо" Россия 2:1
Голы: Сихарулидзе, 54 - 1:0, Гавашелишвили, 76 - 2:0, Комличенко (пен), 90 - 2:1
"Локомотив" Тбилиси: Мамардашвили, Габадзе, Убилава, Сандохадзе, Гурешидзе, Аулад (Гавашелишвили, 65), Самуркасов (Дзебниаури, 62), Шония, Дарцмелия, Киркитадзе (Кобахидзе, 83), Сихарулидзе.
"Динамо": Шунин, Евгеньев, Паршивлюк, Скопинцев (Морозов, 46), Ордец, Шиманьски, Фомин, Каборе, Н`Жи (Лесовой, 61), Комличенко, Филипп (Игбоун, 69).
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