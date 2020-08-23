"Локомотив" теряет Алексея Миранчука
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук выбыл из строя из-за травмы.
Миранчук получил травму задней поверхности бедра в матче 4-го тура чемпионата России со "Спартаком". Сроки восстановления после подобных повреждений составляют 3-4 недели.
24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". Всего он провел за московский клуб 227 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 44 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Экс-скаут "Локомотива" рассказал об уходе Миранчуков из "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
ЦСКА нацелился на нигерийского форварда
-
"Барселона" может купить 21-летнего форварда сборной Нидерландов
-
Пауло Дибала показал, как он со своей девушкой прыгает в бассейн
-
"Локомотив" теряет Алексея Миранчука
-
"Локомотив" надолго теряет основного хавбека
-
2
В этот день Месси выиграл единственный трофей со сборной Аргентины
-
Александр Головин признан лучшим игроком "Монако" в игре с "Реймсом"
-
Хавбек "Спартака" Тиль договорился о переходе в другой клуб
-
"Уфа" пригрозила сняться с чемпионата России
-
"Рига" Кононова выиграла в 13-й раз подряд
-
Кандидат в президенты "Барселоны" хочет пригласить Клоппа
-
"Манчестер Юнайтед" подписал норвежского таланта
-
"Ростов" обыграл "Уфу" в матче РПЛ
-
Новый владелец "Ромы" принял решение по главному тренеру
-
ЦСКА предложил крупную сумму за двух румынских талантов
-
Жена Карпина прокомментировала уход Ивелина Попова из "Ростова"
-
"Да!" Джорджина заинтриговала фанатов загадочным фото с Роналду
-
УЕФА может сохранить нынешний формат Лиги Чемпионов и Лиги Европы
-
2
Куман определился с будущим Коутиньо в "Баварии"
-
1
Клуб Бекхэма одержал первую победу в своей истории
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22