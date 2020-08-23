"Локомотив" теряет Алексея Миранчука

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук выбыл из строя из-за травмы.

Миранчук получил травму задней поверхности бедра в матче 4-го тура чемпионата России со "Спартаком". Сроки восстановления после подобных повреждений составляют 3-4 недели.

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". Всего он провел за московский клуб 227 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 44 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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