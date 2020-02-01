"Локомотив" теряет Антона Миранчука
Хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук выбыл из строя из-за травмы.
24-летний футболист получил повреждение стопы во время матча Кубка "Париматч" Премьер с "Партизаном".
Сроки восстановления ключевого полузащитника "железнодорожников" станут известны после прохождения медобследования.
В текущем сезоне Антон Миранчук забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах за "Локо".
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