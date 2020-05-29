"Локомотив" теряет Антона Миранчука

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук выбыл из строя из-за травмы, сообщает RT.

По информации источника, хавбек получил повреждение стопы на тренировке "железнодорожников".

Сроки восстановления 24-летнего футболиста составят около одного месяца.

В текущем сезоне Антон Миранчук сыграл за "Локо" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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