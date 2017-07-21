"Локомотив" теряет Ари

Форвард московского "Локомотива" Ари травмировался в ходе матча второго тура чемпионата России против ЦСКА.

Бразилец получил повреждение в результате столкновения с хавбеком армейцев Александром Головиным, после чего покинул поле на носилках.

"Про Ари сказать сложно, но, по-моему, достаточно серьёзная травма. Наверное, предстоит операция. Он выбыл надолго" - сказал главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин.

Стоит отметить, что Ари стал автором победного гола в матче с ЦСКА. | http://soccernews.ru