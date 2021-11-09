"Локомотив" теряет Бека Бека
Фото твиттер "Локомотива"
Полузащитник московского "Локомотива" Алексис Бека Бека травмировался в расположении молодёжной сборной Франции.
20-летний футболист получил повреждение приводящей мышцы, из-за которого не поможет "трёхцветным" в ноябрьских матчах.
Пока неизвестно, на какой срок выбыл хавбек "железнодорожников".
В текущем сезоне Бека Бека сыграл за "Локомотив" 11 матчей и сделал 1 ассист.
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