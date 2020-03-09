"Локомотив" теряет Чорлуку

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"Локомотив" теряет Чорлуку

Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука выбыл из строя из-за травмы.

Хорватский центрбек получил повреждение во время матча 21-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:0).

Сообщается, что у 34-летнего футболиста возникли мышечные проблемы.

В текущем сезоне Чорлука сыграл за "Локомотив" 27 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Локомотив" намерен оспорить удаление Кверквелии в матче с "Ахматом". | http://soccernews.ru
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