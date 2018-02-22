"Локомотив" теряет Фарфана

Перуанский полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" и был заменен в середине первого тайма.

В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 33-летний Фарфан провел за "Локо" 24 матча и забил 12 голов.

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