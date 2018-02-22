"Локомотив" теряет Фарфана

Теги локомотив москваджефферсон фарфан

"Локомотив" теряет Фарфана

Перуанский полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" и был заменен в середине первого тайма.

В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 33-летний Фарфан провел за "Локо" 24 матча и забил 12 голов.

Не пропустите: "Локомотив" благодаря голу Игоря Денисова обыгрывает "Ниццу" после первого тайма. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 37 тура

Турнир прогнозов: анонс 37 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов