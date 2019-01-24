"Локомотив" теряет Фернандеша

Московский "Локомотив" потерял из-за травмы ноги своего полузащитника Мануэла Фернандеша, сообщает "Спорт-Экспресс".

По словам врача "железнодорожников" Никиты Карлицкого, у 32-летнего португальца выявлена контузия чуть ниже колена.

Из-за этого повреждения хавбек пропустит остаток сбора в Катаре. Таким образом, он не сыграет в оставшихся матчах Кубка "Матч Премьер" против "Ростова" (25 января) и "Спартака" (29 января).

В сезоне 2018/19 Фернандеш сыграл за "Локомотив" 22 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

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