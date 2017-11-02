"Локомотив" теряет Гильерме



Вратарь "Локомотива" Гильерме выбыл из строя из-за травмы.

Голкипер получил повреждение в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Шерифом" и был заменен в первом тайме на Никиту Медведева.

В ближайшее время Гильерме пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 31-летний Гильерме провел за "Локомотив" 20 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов.

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