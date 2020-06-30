"Локомотив" теряет Гильерме

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме выбыл из строя из-за травмы.

Голкипер получил повреждение в матче 25-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" и был заменен в первом тайме. Вместо него на поле вышел вратарь Антон Коченков.

В ближайшее время Гильерме пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 34-летний Гильерме провел за "Локомотив" 28 матчей во всех турнирах и пропустил 30 голов. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.

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