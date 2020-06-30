"Локомотив" теряет Гильерме

Теги локомотив москвамаринато гильерметравмы

"Локомотив" теряет Гильерме

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме выбыл из строя из-за травмы.

Голкипер получил повреждение в матче 25-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" и был заменен в первом тайме. Вместо него на поле вышел вратарь Антон Коченков.

В ближайшее время Гильерме пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 34-летний Гильерме провел за "Локомотив" 28 матчей во всех турнирах и пропустил 30 голов. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Сборная России поздравила Гильерме с сотней сухих матчей в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Джанлука Ди Марцио: Хакими перешел в "Интер"

Джанлука Ди Марцио: Хакими перешел в "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов