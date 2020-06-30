"Локомотив" теряет Гильерме
Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме выбыл из строя из-за травмы.
Голкипер получил повреждение в матче 25-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" и был заменен в первом тайме. Вместо него на поле вышел вратарь Антон Коченков.
В ближайшее время Гильерме пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.
В нынешнем сезоне 34-летний Гильерме провел за "Локомотив" 28 матчей во всех турнирах и пропустил 30 голов. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22