"Локомотив" теряет Гильерме

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"Локомотив" теряет Гильерме

Фото: инстаграм Маринато Гильерме/Автор неизвестен

Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.

У голкипера диагностировано повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Он точно пропустит несколько ближайших матчей.

В нынешнем сезоне 35-летний Гильерме провел за "Локомотив" 18 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов.

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