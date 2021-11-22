"Локомотив" теряет Гильерме
Фото: инстаграм Маринато Гильерме/Автор неизвестен
Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.
У голкипера диагностировано повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Он точно пропустит несколько ближайших матчей.
В нынешнем сезоне 35-летний Гильерме провел за "Локомотив" 18 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов.
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