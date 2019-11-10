"Локомотив" теряет Крыховяка
Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк травмировался в игре с "Краснодаром" (1:1).
В одном из моментов 29-летнего поляка ударили по голове. У футболиста подозрение на сотрясение мозга.
Отметим, что на второй тайм вместо Крыховяка вышел Антон Миранчук.
В этом сезоне на счету Крыховяка 7 забитых мячей и 3 ассиста в 19 играх.
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|Динамо Москва
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