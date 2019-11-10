"Локомотив" теряет Крыховяка

Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк травмировался в игре с "Краснодаром" (1:1).

В одном из моментов 29-летнего поляка ударили по голове. У футболиста подозрение на сотрясение мозга.

Отметим, что на второй тайм вместо Крыховяка вышел Антон Миранчук.

В этом сезоне на счету Крыховяка 7 забитых мячей и 3 ассиста в 19 играх.

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