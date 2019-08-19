"Локомотив" теряет Лысова
Защитник московского "Локомотива" Михаил Лысов травмировался на тренировке своей команды.
Как сообщает официальный сайт "железнодорожников", у футболиста выявлено повреждение сухожилия мышцы бедра.
Точные сроки восстановления 21-летнего игрока неизвестны. Указано, что он пропустит несколько матчей.
В этом сезоне Лысов сыграл за "Локомотив" всего 1 матч.
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|Команда
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|6
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|Краснодар
|6
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|4
|Ростов
|6
|11
|5
|ЦСКА Москва
|5
|10
|6
|Рубин
|6
|10
|7
|Арсенал Тула
|6
|10
|8
|Спартак Москва
|5
|8
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2