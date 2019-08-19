"Локомотив" теряет Лысова

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"Локомотив" теряет Лысова

Защитник московского "Локомотива" Михаил Лысов травмировался на тренировке своей команды.

Как сообщает официальный сайт "железнодорожников", у футболиста выявлено повреждение сухожилия мышцы бедра.

Точные сроки восстановления 21-летнего игрока неизвестны. Указано, что он пропустит несколько матчей.

В этом сезоне Лысов сыграл за "Локомотив" всего 1 матч.

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