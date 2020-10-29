"Локомотив" теряет Магкеева
Защитник московского "Локомотива" Станислав Магкеев выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sport24.
По сведениям издания, футболист получил повреждение мышцы передней поверхности бедра на разминке перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Баварии" (1:2). Сроки восстановления игрока составят около недели.
Таким образом, Магкеев не сыграет в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (31 октября), а также пропустит поединок 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико" (3 ноября).
В нынешнем сезоне 21-летний Магкеев провел за "Локомотив" 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Локомотив" предложил новый контракт Антону Миранчуку. | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" потроллила "Ювентус" после победы в Турине
-
Состав "Спартака" попал в десятку самых молодых среди 20 лучших лиг Европы
-
Рэшфорд установил рекорд Лиги Чемпионов
-
Противостояние Месси и Роналду без Роналду, печаль российских клубов, невероятный Рэшфорд: обзор вчерашних матчей Лиги Чемпионов
-
Месси стал рекордсменом Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Маурицио Сарри покинул "Ювентус"
-
Иско может перейти в "Ювентус"
-
Лэмпард назвал лучших футболистов, против которых он играл
-
Василий Уткин рассказал, сколько раз он комментировал матчи в пьяном виде
-
"Локомотив" теряет Магкеева
-
Экс-форвард "Ювентуса" сравнил Месси с Гарри Поттером
-
1
"Ювентус" ответил на троллинг "Барселоны"
-
"Химки" могут зимой подписать главного российского вундеркинда
-
ФИФА поддержала норвежского судью, совершившего каминг-аут
-
Депутат Милонов призвал наказать игроков "Краснодара", поддержавших акцию BLM
-
Витсель - после победы "Боруссии" над "Зенитом": "С нетерпением жду возвращения в Санкт-Петербург"
-
"Барселона" потроллила "Ювентус" после победы в Турине
-
Состав "Спартака" попал в десятку самых молодых среди 20 лучших лиг Европы
-
Рэшфорд установил рекорд Лиги Чемпионов
-
Безвыигрышная гостевая серия "Зенита" в еврокубках достигла 13 матчей
-
Противостояние Месси и Роналду без Роналду, печаль российских клубов, невероятный Рэшфорд: обзор вчерашних матчей Лиги Чемпионов
-
У защитника "Манчестер Юнайтед" диагностирован коронавирус
-
Месси стал рекордсменом Лиги Чемпионов
-
Геркус раскритиковал тактику "Зенита" на матч с "Боруссией"
-
"Манчестер Юнайтед" одержал крупнейшую домашнюю победу в Лиге Чемпионов за последние 13,5 лет