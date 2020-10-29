"Локомотив" теряет Магкеева

Защитник московского "Локомотива" Станислав Магкеев выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sport24.

По сведениям издания, футболист получил повреждение мышцы передней поверхности бедра на разминке перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Баварии" (1:2). Сроки восстановления игрока составят около недели.

Таким образом, Магкеев не сыграет в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (31 октября), а также пропустит поединок 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико" (3 ноября).

В нынешнем сезоне 21-летний Магкеев провел за "Локомотив" 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Локомотив" предложил новый контракт Антону Миранчуку. | http://soccernews.ru