"Локомотив" теряет Мариу



Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу выбыл из строя из-за перелома пальца ноги.

"У Жоау перелом пальца ноги, он выбыл надолго. А учитывая, что год подходит к концу, - до конца года", - приводят слова главного тренера клуба Юрия Семина российские СМИ.

Травму Мариу получил в матче 16-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1).

26-летний Мариу перешел в "Локомотив" в летнее трансферное окно из миланского "Интера" на правах аренды. В нынешнем сезоне португалец провел за российский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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