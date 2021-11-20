"Локомотив" теряет Смолова

Фото твиттер "Локомотива"

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов травмировался в расположении сборной России.

31-летний футболист вернулся из национальной команды с мышечным повреждением.

Из-за проблем со здоровьем форвард "железнодорожников" пропускает сегодняшнюю игру с "Ахматом".

В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локо" 17 матчей и забил 7 голов.

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