"Локомотив" теряет второго Миранчука

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук травмировался в матче с "Сочи" (1:0).

Футболист вынужден был покинуть поле на 13-й минуте. Степень повреждения неизвестен, однако наставник команды Юрий Семин заявил, что игроку предстоит сделать МРТ.

Напомним, что ранее травму получил Алексей Миранчук, из-за которой выбыл на три недели.

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