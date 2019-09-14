"Локомотив" теряет второго Миранчука

Теги локомотив москваантон миранчуктравмы

"Локомотив" теряет второго Миранчука

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук травмировался в матче с "Сочи" (1:0).

Футболист вынужден был покинуть поле на 13-й минуте. Степень повреждения неизвестен, однако наставник команды Юрий Семин заявил, что игроку предстоит сделать МРТ.

Напомним, что ранее травму получил Алексей Миранчук, из-за которой выбыл на три недели.

Читайте также: "Локомотив" переиграл "Сочи" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" разгромила "Валенсию" и поднялась в топ-4 Примеры

"Барселона" разгромила "Валенсию" и поднялась в топ-4 Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов