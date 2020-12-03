"Локомотив" теряет Зе Луиша: предстоит операция

Теги локомотив москвазе луиштравмы

"Локомотив" теряет Зе Луиша: предстоит операцияНападающий "Локомотива" Зе Луиш получил травму в матче Лиги Чемпионов с австрийским "Зальцбургом" (1:3). Обследование подтвердило перелом одной из костей стопы.

В понедельник форвард летит на операцию в Рим. Ожидается, что восстановление завершится до зимних сборов и футболист отправится на них вместе с командой, сообщает пресс-служба ФК "Локомотив".

В сезоне 2020/2021 форвард провел 11 матчей и забил 1 гол.

Читайте также:Федор Смолов восстанавливается после травмы| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" не заплатит игрокам за январь

"Барселона" не заплатит игрокам за январь

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов