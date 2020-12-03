"Локомотив" теряет Зе Луиша: предстоит операция

Нападающий "Локомотива" Зе Луиш получил травму в матче Лиги Чемпионов с австрийским "Зальцбургом" (1:3). Обследование подтвердило перелом одной из костей стопы.



В понедельник форвард летит на операцию в Рим. Ожидается, что восстановление завершится до зимних сборов и футболист отправится на них вместе с командой, сообщает пресс-служба ФК "Локомотив".



В сезоне 2020/2021 форвард провел 11 матчей и забил 1 гол.



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