"Локомотив" убрал Смолова из заявки. Он близок к возвращению в "Динамо"

Фото инстаграм Фёдора Смолова

Московский "Локомотив" отзаявил нападающего Фёдора Смолова. Соответствующая отметка появилась на официальном сайте РПЛ.

31-летнего футболиста убрали из заявки "железнодорожников" в связи со скорым переходом в "Динамо".

Сегодня форвард прошёл медицинское обследование для "бело-голубых". Объявление о его возвращении ожидается в ближайшие часы.

Смолов выступал за "Локо" с лета 2018 года, сыграл 98 матчей, забил 29 голов и сделал 12 ассистов.

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