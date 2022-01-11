"Локомотив" убрал Смолова из заявки. Он близок к возвращению в "Динамо"
Московский "Локомотив" отзаявил нападающего Фёдора Смолова. Соответствующая отметка появилась на официальном сайте РПЛ.
31-летнего футболиста убрали из заявки "железнодорожников" в связи со скорым переходом в "Динамо".
Сегодня форвард прошёл медицинское обследование для "бело-голубых". Объявление о его возвращении ожидается в ближайшие часы.
Смолов выступал за "Локо" с лета 2018 года, сыграл 98 матчей, забил 29 голов и сделал 12 ассистов.
Не пропустите: Стало известно, почему Смолов отказался уезжать в МЛС. | http://soccernews.ru
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