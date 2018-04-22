"Локомотив" - "Уфа" - 0:0 (обзор)

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"Локомотив" - "Уфа" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 27-го тура российской Премьер-Лиги, в котором московский "Локомотив" дома не смог обыграть "Уфу".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 ЦСКА Москва 27 51
3 Спартак Москва 26 50
4 Зенит Санкт-Петербург 27 49
5 Краснодар 27 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 27 36
8 Арсенал Тула 27 36
9 Рубин 27 35
10 Динамо Москва 27 33
11 Ахмат 26 31
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 27 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
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